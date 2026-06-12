辛うじて保たれていた米国とイランの停戦合意が崩れかねない危機的な事態だ。両国の衝突が再び大規模な戦闘に発展すれば、国際社会が受ける打撃は計り知れない。双方は自制し、外交を通じて事態を収拾しなければならない。米軍が、イラン南部にある防空システムの拠点など軍事施設約２０か所をミサイルなどで攻撃した。この翌日には、南部の港湾都市などを標的とした攻撃も行った。米軍への対抗措置として、イランの精鋭軍