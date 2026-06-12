与野党は、通信制高校の運営を改善するため、今国会で高校定時制・通信教育振興法を改正する方針を固めた。不登校生徒らの受け皿として学校数が急増する中、出席を確認せずに単位を認定するといった不適切な運営が問題化していたためだ。学校設置者の責務として、管理運営体制の整備などを明記することが柱となっている。自民、日本維新の会、国民民主、中道改革連合など９党の実務者が１１日、国会内で協議し、今国会に改正案