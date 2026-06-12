「オリックス４−２ヤクルト」（１１日、京セラドーム大阪）またトンネルから抜け出せなかった。ヤクルトは今季ワーストを更新する痛恨の７連敗。再び打線を組み替えて臨んだが、苦戦を強いられた。モンテルを今季初めてトップバッターで起用する新オーダーを組んだ。１番打者は初回に内野安打で出塁したが、けん制で刺されて好機がしぼむ。池山監督は「いい形で塁に出たんですけど。ちょっと課題は残している」。結果的に相