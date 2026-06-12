お笑い芸人の玉袋筋太郎（58）が11日夕、Xを更新。2日、肺炎のため76歳で亡くなった元ボクシング世界王者でタレント、ガッツ石松（本名鈴木有二＝すずき・ゆうじ）さんを悼んだ。玉袋は「過去に何度も共演させていただきその度に爆笑の素材を演じてくれた。3年前、フジテレビで久しぶりにお会いしたとき、握手しながら『よかったねぇ』と言ってくれた。世界を奪った男の拳は柔らかく優しく私の手を包んでくれた」とつづった。そし