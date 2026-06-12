ネスレ日本（本社・神戸市中央区）は、2026年3月1日に発売した“スターバックスブランド”の濃縮飲料『スターバックス コーヒークラフト』の試飲イベントを大阪・東京限定で展開している。ネスレ日本が展開する『スターバックス コーヒークラフト』の試飲イベント 6〜7月は大阪府内15か所で〈2026年6月10日 大阪市北区〉大阪では、6月10日（水）から3日間のヨドバシカメラマルチメディア梅田前（大阪市北区）を皮切りに、7月26