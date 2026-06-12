◆日本生命セ・パ交流戦２０２６楽天８―２巨人（１１日・楽天モバイル最強パーク宮城）巨人が６月初黒星を喫した。先発・田中将大投手（３７）が古巣・楽天との初対決に臨んだが、初回にいきなり４失点するなど、２回６安打５失点でＫＯ。イニングは移籍後最短タイ、失点は今季ワーストの悔しい結果となり、反撃も７回の押し出しによる２得点にとどまった。それでも橋上秀樹監督代行（６０）はブルペン陣の消耗を最小限にと