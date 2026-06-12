巨人のリチャード内野手（２６）が１２日の西武戦（ベルーナＤ）から１軍に合流することが１１日、分かった。３月のオープン戦で死球を受けて左第５中手骨を骨折し、５月２日の２軍・広島戦で実戦復帰。いきなり本塁打を放ち同５日まで４試合に出場していたが、下半身のコンディション不良を発症。その後同２７日に再び実戦復帰していた。２軍では１５試合に出場し打率２割８分２厘、２本塁打だった。代わって、フリアン・ティ