◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ソフトバンク３―２阪神（１１日・みずほペイペイドーム）ソフトバンクは、野村の“神ヘッスラ”で決勝点をもぎ取った。「走塁はホークスの武器ですから」と今季３度目の５連勝を飾った小久保監督が胸を張った。交流戦開幕からホーム６連勝は１５年ぶり。１０度目の交流戦Ｖへまた一歩前進した。４回には正木が同点５号ソロを放ち、阪神３連戦で圧巻の計１０発。だが、ソフトバンクの強さは