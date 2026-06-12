◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ソフトバンク３―２阪神（１１日・みずほペイペイ）２戦連続の逆転負けで交流戦４年連続の勝率５割以下が確定した。同点の７回２死二塁で右前打を処理した佐藤が本塁送球し、際どいタイミングも判定はセーフ。リクエストを要求も判定は覆らず、決勝点となった。前日はリプレー検証後の抗議で退場処分を食らった藤川監督だが、この日は静かに受け止めた。昨年の日本シリーズで敗れた相手に８