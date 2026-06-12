◆日本生命セ・パ交流戦２０２６西武４―１広島（１１日・ベルーナドーム）交流戦３度目の同一カード３連敗で、借金は今季最多の１３に膨らんだ。８四死球を生かせず、勝田の投安のみ。球団では１４年ぶりとなるシーズン２度目の１安打以下での黒星となった。新井監督は「積極的に仕掛けていったけど、難しい投手」と防御率０点台の平良の力を痛感した。４回に３四死球と暴投で先取点をもらった直後に、自軍のターノックも