◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ロッテ３×―２中日＝延長１０回＝（１１日・ＺＯＺＯマリンスタジアム）今季３度目のサヨナラ負けで今季ワーストタイの借金１８に戻った。１点を追う８回２死からサノーが左翼席中段へ４号ソロ。左足肉離れから復帰した助っ人の約２か月ぶりの一発で追いついたが、延長１０回に力尽きた。井上監督が「最近の投げっぷりに賭けた」と送り出した５番手・伊藤がサヨナラ打を浴びた。チームは４