◆日本生命セ・パ交流戦２０２６オリックス４―２ヤクルト（１１日・京セラドーム大阪）オリックス・若月は照れくさそうに笑った。「里崎さんに感謝です」。相手はアンダースローの下川。同じ捕手として、ロッテで一時代を築いた先輩のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルから対策のヒントをもらった。「『インローの球に目付けをして打ちにいく』と言っておられた。それを実践しました」。ともに無得点だった５回１死満塁。イメージ