阪神・嶌村聡球団本部長（５８）が１１日、１０日のソフトバンク戦（みずほペイペイ）で藤川監督の退場につながったリプレー検証について、ＮＰＢに判定の根拠を求める確認書を提出したと明かした。「判定について異議申し立てることではない」と前置きした上で、どの映像を見たのかを含めて「アウトの根拠を教えていただきたい」と話した。１点を追う７回に熊谷が二盗を試み、際どいタイミングでアウトと判定された。リクエス