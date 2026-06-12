オリックス・九里亜蓮投手（３４）が、３年ぶりの中４日で１４日の阪神戦（京セラＤ）に先発することが１１日、決まった。チームは交流戦の勝敗を７勝７敗１分けとし、最後は１２日から阪神と３連戦。駒不足となった先発陣を救うため、ベテランが腕をまくった。九里は９日のヤクルト戦（京セラＤ）で６回を１失点。１１４球を投げていた。中４日は広島時代の２３年９月３日の中日戦（マツダ）以来。かねて「意地でもマウンドを