◇スポーツ報知北中米Ｗ杯取材班▽ナッシュビル（米テネシー州）１０日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、カメラ・山崎賢人▽カンザスシティー（米ミズーリ州）＝ペン・岡島智哉、カメラ・今成良輔オランダの練習取材で冷や汗をかいた。クーマン監督は練習中にいろいろな場所に顔を出し、動き回る。一度見失うと見つけるのにひと苦労だと思い、注意深くカメラで追った、はずだった。動きのある写真を何枚か押さえられ、安心し