◇１次リーグＡ組 韓国（２５）ＶＳチェコ（４１）（１２日午前１１時、メキシコ・グアダラハラ）◇１次リーグＢ組カナダ（３０）ＶＳボスニア・ヘルツェゴビナ（６５）（１３日午前４時、カナダ・トロント）ＮＨＫ総合Ａ組の韓国はエースＦＷソン・フンミンが４回目のＷ杯。ＭＦイ・ガンイン、ＤＦキム・ミンジェら欧州最前線で活躍するタレントとともに白星発進となるか。チェコは守護神コバジ、守備の要ＤＦクレイチを中心