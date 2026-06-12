日本テレビ系夏の音楽特番『THE MUSIC DAY 2026』が、7月4日に千葉・幕張メッセから9時間30分（後1：30〜後10：54）にわたって生放送される。それに先立って、ポスタービジュアルが12日、公開された。【写真】『THE MUSIC DAY 2026』出演アーティスト一覧今回公開されたポスタービジュアルでは、青い海と空を背景に、旅の途中を思わせる世界観を表現。“音楽の物語”というテーマのもと、これから始まるさまざまな物語への期待