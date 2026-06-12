“ギターの神様”エリック・クラプトン（81）の2000年代に行われた貴重なライブ映像とドキュメンタリー作品の計3作が8月14日から、東京・TOHOシネマズシャンテなど全国の映画館で公開されることが12日、分かった。ジミ・ヘンドリクス、ジェフ・ベックと並び“世界三大ギタリスト”と称されるクラプトン。バンドではヤードバーズ、クリーム、ブラインド・フェイス、デレク・アンド・ザ・ドミノスなどで活動。中でも、ジャック・ブル