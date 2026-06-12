現地６月11日、日本サッカー協会は米ナッシュビルで合宿中の日本代表から主将のMF遠藤航が離脱すると発表。FW町野修斗が追加招集されることも明かされた。そして遠藤は直後に公式Ｘを更新してエールとメッセージを贈るとともに、代表引退を表明。北中米ワールドカップ初戦のオランダ戦を３日後に控えたタイミングでのショッキングなニュースに、早朝の日本列島が揺れた。そんななか、韓国のメディア『FourFourTwo』も驚きをも