北中米ワールドカップに挑む日本代表のメンバー選考で、最も物議を醸したのは守田英正の落選だっただろう。昨年３月を最後に招集から遠ざかっていたとはいえ、コンディションの問題とされており、チャンピオンズリーグでベスト強に進んだスポルティングで本調子を取り戻していただけに、今年の３月シリーズで復帰すると見ていた。だが、その英国遠征でも声が掛からず、アジア最終予選ではMVP級の活躍を見せていた“日本の頭