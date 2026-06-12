北中米ワールドカップが現地６月11日に開幕し、メキシコシティー・スタジアムで行なわれた開幕戦のメキシコ代表対南アフリカ代表戦で、大会第１号ゴールが生まれた。開催国メキシコは立ち上がりから積極的なプレスで南アフリカを押し込み、主導権を握る。すると９分だった。前線から激しくボールを追いかけたメキシコが相手DFのミスを誘発。こぼれ球を拾ったフリアン・キニョネスがボックス中央へ持ち込むと、迷わず右足を一