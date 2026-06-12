2026年６月10日（日本時間11日）、ベースキャンプ地のナッシュビルで練習を行なった日本代表。ナッシュビルSCのトレーニングセンターにはMLSでも最高級の施設が整っており、事前キャンプ地のモンテレイで使用していた練習場と比べても、芝のコンディションは格段に良好だった。そのピッチでロンドが始まる前、堂安律は足もとの芝を確かめるようにして近くに選手たちに声をかけた。「ノーエクスキューズ（言い訳無用）だよ」