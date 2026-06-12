NY株式11日（NY時間15:10）（日本時間04:10） ダウ平均50777.12（+858.34+1.72%） ナスダック25661.09（+491.59+1.95%） CME日経平均先物65950（大証終比：+1610+2.50%） 欧州株式11日終値 英FT100 10303.88（+49.07+0.48%） 独DAX 24209.71（+14.40+0.06%） 仏CAC40 8200.80（+38.97+0.48%） 米国債利回り 2年債 4.060（-0.084） 10年債 4.459（-0.093） 30年債 4.94