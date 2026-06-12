サッカーのワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会に臨む日本代表から、左足のけがのため離脱した遠藤航（３３）（リバプール）が１１日、自身のＳＮＳで代表引退を表明した。遠藤は、「自分は今回の活動をもって代表を引退することにします。これからは１人のファンとして日本代表を応援していきます。将来、日本代表が優勝する瞬間は必ずきます。その瞬間が今大会になるように、日本の力を一つにしてみんなで北中米Ｗ杯挑ん