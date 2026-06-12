開催：2026.6.12 会場：コメリカ・パーク 結果：[タイガース] 11 - 0 [ツインズ] MLBの試合が12日に行われ、コメリカ・パークでタイガースとツインズが対戦した。 タイガースの先発投手はケイデル・モンテロ、対するツインズの先発投手はゼビー・マシューズで試合は開始した。 1回裏、3番 ライリー・グリーン 2球目を打ってセンターへの犠牲フライでタイガ&#12