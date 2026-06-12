開催：2026.6.12 会場：ローンデポ・パーク 結果：[マーリンズ] 2 - 0 [Dバックス] MLBの試合が12日に行われ、ローンデポ・パークでマーリンズとDバックスが対戦した。 マーリンズの先発投手はタイラー・フィリップス、対するDバックスの先発投手はメリル・ケリーで試合は開始した。 1回裏、4番 イグゼイビアー・エドワーズ 4球目を打ってライトへの犠牲