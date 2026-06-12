ナイターで開催される玉野競輪のG3「車輪疾駆の風々杯」が11日、幕を開けた。きょう12日の2日目は7〜12Rで二次予選が行われる。注目レースは12Rだ。また1〜3Rではガールズケイリンの予選2走目を実施する。中国勢が強力なラインを形成した。初日に突っ張り先行をして押し切った青木が再びパワー駆けで別線撃破へ。キレ鋭い三宅が援護して差し脚を伸ばして地元ワンツー。単騎でもタテ脚鋭い西村の強襲には警戒。大屋は地元勢を追