【最強!ガッツ伝説】▼380度インタビューで「ボクシングに出合ってから人生観が380度変わったんです」。変わったのは20度？▼ラッキーセブンの3バラエティー番組で好きな数字を聞かれて回答。スリーセブンと言いたかった？▼「右」松色紙に「ガッツ右松」とサイン。「石」ではなく完全に「右」だった▼太陽は右から昇るクイズ番組で「太陽はどちらから昇る？」と質問され「右」▼すっぽんクイズ番組で「亀を