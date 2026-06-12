ボートレース尼崎の尼崎市市制110周年記念「G1尼崎センプルカップ」（開設74周年）は11日の4日目で予選終了。きょう12日の5日目10〜12Rで争われる準優勝戦メンバーが決まった。注目レースは10Rだ。予選3位で準優1枠を獲得した黒井がスキ見せずに逃走決める。足は確か。あとはスタートに集中だ。ピカピカのSG覇者である丸野が2コース自在戦で逆転を狙う。意表のツケマイもあるか。浜野谷がナカを割ってくる。動き急上昇の西岡が