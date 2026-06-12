岐阜競輪の「愛知・名古屋アジア・アジアパラ競技大会協賛競輪（G3）」が11日に開幕。きょう12日の2日目は6〜12Rで二次予選が行われる。注目レースは12Rだ。初日は捲り切れなかった岩井が、ここ早めのスパートで主導権。初連係もタテある山田ならきっちり続くだろう。あとは車間を切って、しっかり援護。ちょい差し＜1＞＜7＞決着が理想型。抵抗するのは大川。市橋も好位は譲れない。乱れれば脚ためる原田の攻撃が届く。＜1