◇W杯北中米大会1次リーグB組ボスニア・ヘルツェゴビナ―カナダ（2026年6月12日）1次リーグB組初戦で開催国カナダと対戦するボスニア・ヘルツェゴビナの支柱にして象徴が、40歳のFWエディン・ジェコ（シャルケ）だ。死と隣り合わせだったボスニア紛争の惨禍の中で幼少期を過ごし、サッカーで道を切り開いた。同国が過去唯一W杯に出場した14年大会に続いて代表に名を連ね、同大会後から主将マークを巻き続ける。いまだ第一線