北中米ワールドカップサッカー北中米ワールドカップ（W杯）は11日（日本時間12日）、メキシコ―南アフリカの開幕戦がメキシコシティで行われた。NHK中継では日本に馴染みのある人物が映り、サッカーファンの反響を呼んでいた。大観衆で埋まったメキシコシティスタジアム。国歌斉唱時、メキシコベンチを捉えた映像に映ったのは元日本代表監督のハビエル・アギーレ氏だった。2014年から1年弱、日本を率いた67歳の智将は、北中米W