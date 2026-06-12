北中米W杯サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）は11日（日本時間12日）、開幕戦のA組・メキシコ―南アフリカ戦が行われた。試合前に見られた今大会の新たな試みにサッカーファンは好意的な違和感を覚えている。メキシコ、南アフリカの選手入場。それぞれ26人のメンバーがグラウンドに入り、センターサークルに沿って半円を描くように整列した後、国歌を歌った。従来は先発11人が整列し、ベンチと分かれて国歌斉唱が行われる