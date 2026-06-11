中島健人が11日、自身が主演を務める映画『ラブ≠コメディ』の完成披露試写会に、共演者の長濱ねる、板谷由夏、塩野瑛久、今野大輝（B＆ZAI）、光石研、そして紙谷楓監督と共に出席。主人公と自身の共通点の多さに「僕に似すぎている（笑）」と驚いたという中島は、アドリブ満載だった撮影を振り返りながら、作品への思いを語った。【写真】中島健人、今野大輝（B＆ZAI）らが登壇したイベントの様子本作は、情熱を燃やす人たち