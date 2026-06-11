帰宅後に外したアクセサリー、気づくとその辺に置きっぱなしになっていませんか？ ネックレスが絡まったり、ピアスが片方見つからなくなったりと、アクセまわりの “ごちゃつき問題” に悩んでいる方も多いはず。そんなときにおすすめなのが【ダイソー】の「収納ボックス」。見た目以上に使い勝手がよく、毎日のアクセ収納がぐっと快適になるアイテムでした。 レザー調ハンドルがアクセントに 【ダイソ