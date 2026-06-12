【ナッシュビル（米テネシー州）１１日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、カメラ・山崎賢人】初戦のオランダ戦を３日後に控え、主将のＭＦ遠藤航がケガのためＷ杯メンバーから離脱した。ＦＷ町野修斗の追加招集も発表された。新しいキャプテンに決定したＤＦ板倉滉（アヤックス）が練習後に取材対応した。＊＊＊大会直前の主将交代は２０１０年南アフリカ大会（１６強入り）でＤＦ中沢佑二からＭＦ長谷部誠へ交代し