皇族数の確保に向けて国会で行われていた議論について、天皇陛下は会見で、「国民の皆さんの理解が得られるものとなることを望んでいる」と述べられました。おととい、国会がとりまとめた皇族数の確保策をめぐる「立法府の総意」では、政府の有識者会議が示した、▼女性皇族が結婚後も皇族の身分を保つ案と、▼旧宮家の男系男子を養子として皇族に迎える案を「いずれも了」として、政府に対し、法制化を求めています。こうしたなか