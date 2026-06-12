北中米ワールドカップが現地６月11日に開幕し、メキシコシティー・スタジアムで行なわれた開幕戦のメキシコ代表対南アフリカ代表戦では、試合前の新たな演出が注目を集めた。今大会から導入されたのが、国歌斉唱時のセレモニーの変更だ。これまでは先発メンバーが中心となって整列し国歌を歌うのが一般的だったが、今大会では試合当日の登録メンバー全員がセンターサークル付近に集結。スタメン11人だけでなく、ベンチ入りし