◇W杯北中米大会1次リーグA組メキシコ ― 南アフリカ（2026年6月11日メキシコ市）サッカーのW杯北中米大会が11日（日本時間12日）、メキシコ市のメキシコシティー競技場（アステカスタジアム）で開幕。開幕戦では地元メキシコが南アフリカと対戦し、メキシコのエースFWフリアン・キニョネス（アルカディシア）が大会1号ゴールを決めた。前半9分、相手GKからのパスをMFリラがペナルティーアーク付近でカット。こぼれ球に