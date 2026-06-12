◆サッカー北中米Ｗ杯１次リーグＡ組メキシコー南アフリカ（１１日、メキシコシティー競技場）サッカーＷ杯北中米大会が１１日（日本時間１２日）に開幕し、開催国でＦＩＦＡランク１４位のメキシコと同６０位の南アフリカが対戦した。前半９分、メキシコＦＷキニョネスが大会第１号となる先制点をマークした。前線で相手ＧＫの縦パスをメキシコＭＦリラが奪い、キニョネスが右足でＧＫの股を抜くシュートを突き刺した。