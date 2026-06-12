俳優でシンガー・ソングライターの藤原大祐（２２）の新曲「白鳥」が、俳優・鈴木京香（５８）が主演する映画「キリコのタクト〜ＹＥＬＬ〜」（１０月２日公開）の劇中歌に決定したことが１１日、分かった。楽曲は藤原が映画のために作詞・作曲・編曲までを行った完全書き下ろしとなっている。「白鳥」は、繊細なメロディーと情景が浮かぶ歌詞と、切なさが共存するサウンドが特徴となった一曲。映画の世界観を共鳴し、物語を彩