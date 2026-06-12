サッカーW杯北中米3カ国大会の開会式の様子＝11日、メキシコ市（AP＝共同）【メキシコ市共同】4年に1度のサッカーの祭典、第23回ワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会は11日、メキシコシティー競技場で開幕し、開催国メキシコが南アフリカを2―0で下した。48チームに拡大された史上最大規模の大会は米国とカナダを含む初の3カ国共催で、全16会場で104試合を実施。7月19日の決勝まで熱戦が繰り広げられる。8大会連続8度目の出