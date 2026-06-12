お笑いタレント陣内智則（52）が11日夜、Xを更新。かつてテレビ番組でブチギレられたことを契機に親しくなった、2日、肺炎のため亡くなった元ボクシング世界王者でタレント、ガッツ石松（本名鈴木有二＝すずき・ゆうじ）さんを悼んだ。陣内はXに「ガッツ石松さんご冥福をお祈りいたします」とつづった。陣内はかつて、バラエティー番組でガッツさんと共演した際、ボケる発言をしたガッツさんに芸人として「何を言うとんねん」と