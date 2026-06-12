サッカー日本代表、森保ジャパンで主将を務めてきたＭＦ遠藤航（３３＝リバプール）が、負傷により離脱した１２日、代表からの?電撃引退?を表明した。遠藤は左足首の負傷により、この日の練習前に離脱が決定。ＦＷ町野修斗（ボルシアＭＧ）が追加招集された。その後、遠藤は自身のＸで代表引退を電撃的に表明した。まず「発表にあった通りＷ杯メンバーから離脱する事になりました。けがをしてからここまで、自分にできるこ