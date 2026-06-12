ＮＹ時間の終盤に入ってドル円は下げが加速しており、一時１６０円を割り込んでいる。 トランプ大統領の投稿に市場は激変。大統領は本日夜に予定していた対イラン攻撃を中止すると表明。「イランとの協議が同国指導部の最高レベルにまで持ち込まれ、承認されたことを踏まえ、大統領として今夜予定していた攻撃と空爆を中止した」とＳＮＳに投稿した。 和平協議で最終項目を全当事者が承認したとも述べ、合意間近との