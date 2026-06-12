◆サッカーＷ杯北中米大会▽１次リーグＡ組メキシコ―南アフリカ（１１日、メキシコシティー競技場）サッカーＷ杯北中米大会は１１日（日本時間１２日）に開幕した。夢の祭典は７月１９日（同２０日）まで開催。開幕戦は「アステカ競技場」として知られるメキシコシティー競技場にて行われ、開催国のメキシコと南アフリカの対戦となった。南アフリカのヒューゴ・ルース監督（７４）は２０１０年南アフリカ大会でギリシャ代表