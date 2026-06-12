◆サッカーＷ杯北中米大会▽１次リーグＡ組メキシコ―南アフリカ（１１日、メキシコシティー競技場）世界最大の祭典、サッカーＷ杯北中米大会は１１日（日本時間１２日）に開幕した。開幕戦はメキシコシティー競技場で行われ、開催国のメキシコと南アフリカが激突。夢の祭典は７月１９日（同２０日）まで開催される。「アステカ競技場」として知られるメキシコシティー競技場は最大収容人数８万３０００人を誇り、メキシコの