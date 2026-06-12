負傷した左足の状態が懸念されていた。それでも遠藤航は北中米Ｗ杯に挑む日本代表のメンバー入りを果たす。５月31日のアイスランド戦で久々の実戦。“復活”が期待されたが、以降は練習を欠席する日が続く。そして６月12日、チームからの離脱がアナウンスされる。同日、遠藤は自身のＸを更新。「自分は今回の活動をもって代表を引退する事にします」と伝えた。様々な思いがあったはずだ。「怪我をしてからここまで、自分にで