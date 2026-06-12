国際サッカー連盟（FIFA）は現地６月11日、北中米ワールドカップ開幕を前に最新のFIFAランキングを発表した。日本代表は５月31日に行なわれた国際親善試合でアイスランド代表に１−０で勝利したものの、順位に変動はなく、前回と同じ18位を維持した。上位では入れ替わりが発生。前回３位だったW杯カタール大会王者のアルゼンチンが首位に浮上した。一方で前回１位のフランスは３位に後退。スペインは２位をキープしている。