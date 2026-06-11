【その他の画像・動画等を元記事で観る】 韓国出身新人アーティスト、Gyubin（ギュビン）が、6月12日に日本メジャーデビュー。このたび、同日20時に新曲「You Light Up My Life」のMVをプレミア公開、MV公開直前にInstagramにて生配信を行うことが発表された。 ■MVでは、今現在の“ありのまま”の Gyubinをフィーチャー デビュー曲「Really Like You」がアジア各国のバイラルチャ}